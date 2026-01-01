Путин назвал условие достижения целей СВО

Россия достигнет целей СВО благодаря сплоченности, заявил Владимир Путин. Президент России прибыл на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение", которая проходит на площадке Live Арены.

Путин призвал россиян беречь и укреплять наследие всех народов страны. Глава государства напомнил, что 2026 год объявлен годом единства народов России.

Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Ее присваивают выдающимся представителям сообщества, которые внесли особый вклад в развитие своих городов и поселков, в повышение качества жизни граждан, передает ТАСС.