Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение минувших суток поразили цеха, где производятся и хранятся беспилотные летательные аппараты. Нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО за сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои шли в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, также российские войска установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное в Харьковской области. Это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки "Север". А части группировки "Центр" освободили село Гришино в ДНР.