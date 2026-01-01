Выборы в Государственную думу, запланированные на сентябрь-2026, будут проходить в непростых условиях. Об этом предупредил во вторник, 21 апреля, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, враги России будут использовать любую возможность для дестабилизации ситуации в нашей стране, в том числе при проведении парламентских выборов. Однако, выразил уверенность Путин, все подобные попытки будут пресечены, сообщает РИА Новости.

В 2025 году после Единого дня голосования председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что России удалось провести выборы в сложных условиях. ЦИК, по ее словам, научился при сохранении полной открытости и прозрачности системы голосования обеспечивать безопасность процесса.

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров предупредил, что западные страны готовятся к вмешательству в российские сентябрьские выборы. Такие планы вынашивает Запад и украинские спецслужбы, а также "наши недоброжелатели внутри страны".