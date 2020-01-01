Женившемуся на молоденькой балерине Бероеву припомнили его же слова 5-летней давности: "Выглядит очень жалко"

Егор Бероев в феврале женился во второй раз. После развода с Ксенией Алферовой 48-летний актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Знакомые пары уверяют, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

Актер на слухи не реагирует, но и не скрывает связь с Анной. На днях Бероев увез молодую возлюбленную в Японию, где прошла премьера его фильма "Кукла". В картине Панкратова сыграла главную роль. На показ фильма Егор и Анна пришли вместе.

Интересно, что еще пять лет назад Бероев сам осуждал подобные союзы. Актер в одном из интервью заявил, что ему жаль возрастных мужчин, взявших в жены вчерашних школьниц.

"Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет. Считаю такие отношения большой ошибкой, с такой разницей в возрасте образуется поколенческая дыра, когда между людьми возникает очень много разногласий из-за невозможности найти общий язык. Да и со стороны подобный альянс выглядит ну очень жалко", — говорил Егор еще в 2020 году.

Старое высказывание Бероеву припомнили пользователи Сети. В одном из театральных пабликов народ возмутился, как же быстро артист забыл о своих словах.

"Никогда не говори никогда, вот ирония"; "Когда эмоционально осуждаешь кого-либо, то обязательно потом самого макнут в такую же ситуацию! Чтоб полнее знание было со всех сторон"; "Альянс действительно "выглядит ну очень жалко""; "Как сказал, так и сделал"; "Балабол"; "Вырос и изменил свою точку зрения... Ничего страшного... Главное, чтобы инфаркт не схватил", — обсуждают россияне.