Соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить". Об этом заявил во вторник, 21 апреля, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, "мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили".

При этом Владимир Путин напомнил, что "боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная". Тем не менее, задачи специальной военной операции будут достигнуты (цитаты по РИА Новости).

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что киевский режим ставит под угрозу срыва подписание потенциального мирного соглашения с Россией. Чтобы не заключать мир, Киев устранил вероятного "технического спикера" Юлию Тимошенко, организовав уголовное дело против нее.

При этом утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о мире может считаться достигнутым, лишь "когда оно не только на бумаге — когда оно подписано лидерами, когда война остановлена".