Сын от первого брака припугнул Плющенко: "У меня есть бумаги, я думаю, что отец примерно понимает, что там"

В семье Евгения Плющенко разгорается громкий скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца.

Егору уже 19 лет. Он носит фамилию матери, хотя родился в законном браке фигуриста и Марии Ермак. Те отношения Плющенко рухнули после трех лет семейной жизни, а после экс-супруги судились за совместное имущество и опеку над ребенком. В итоге мальчик остался жить с мамой в Санкт-Петербурге. Долгое время бывшая жена не давала Евгению общаться с сыном. А когда Егор вырос и сам пришел к папе, его ждал не самый теплый прием.

В интервью Егор рассказал, что они с отцом почти не общаются. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом. Все общение с папой сводилось к деньгам. Фигурист, по словам сына, гнался лишь за красивыми картинками для соцсетей и пытался втянуть в это Егора.

"Мы тебе и заплатим, и купим дорогие подарки, главное — приезжай, снимись, поздравь меня с днем рождения. Я сказал, что покупать меня не надо, я мог бы приехать и так. Я просто устал от этого: от лжи, от грязи… Я не могу доверять этому человеку", — признался Ермак.

Плющенко также предлагал сыну переехать в Москву и сменить фамилию, но молодой человек отказался, поскольку не чувствовал себя комфортно рядом с отцом. А после поездки на Мальдивы с папой и его новой семьей Егор зарекся проводить с ними время. Что произошло, сын фигуриста не стал раскрывать, но пригрозил отцу, намекнув, что у него есть компромат.

"У меня есть бумаги, я думаю, что отец примерно понимает, что там. Если дальше будет происходить какая-то грязь в сторону моей семьи, мне придется открыть этот конверт…" — заявил Егор.