Путин потребовал оперативно решить вопрос с восстановлением домов в Дагестане

В центре внимания Владимира Путина остается ликвидация последствий сильнейшего наводнения в Дагестане. Республике помогает вся страна. Разрушения очень серьезные, и до сих пор не понятно как дальше поведет себя стихия.

Пострадала в том числе и столица Дагестана, о ситуации доложил глава города Джамбулат Салавов. Президент отметил: необходимо оказать помощь всем, кто остался без жилья, даже если дома были построены без должного оформления.

"Здесь очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий и при обследовании домовладений. Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объёме должно быть восстановлено. Вот эти комиссии, которые создаются они должны как можно быстрее принимать решения, иначе упустим время, а оно быстро летит. И потом всё и будем в зиму входить", - сказал Путин.