Собянин отметил заслуги столичных спортсменов-паралимпийцев

В столичной мэрии сегодня чествовали москвичей-паралимпийцев, которые представляли страну на зимних Играх в Италии.

На этих соревнованиях наша сборная впервые за долгое время выступала под национальным флагом и завоевала 12 медалей. Из них 8 - высшего достоинства. Причем три четверти побед, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, - заслуга столичных спортсменов.

Так, лыжник Иван Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады. А Варвара Ворончихина завоевала полный комплект наград. Отметил глава города и вклад тренеров.

"Наша маленькая сборная вышла на третье место, победив многих, многих претендентов. То, что вы сделали кроме как подвигом назвать нельзя. Чтобы достигнуть таких результатов, надо было преодолеть себя. Победить других спортсменов, достигнуть тех целей, которые вы ставили перед собой, несмотря ни на что. Спасибо огромное вашим тренерам, которые вас вели, готовили к этой победе. Еще раз поздравляю вас, желаю вам здоровья, силы духа, успехов. Москва всегда рядом с вами. Спасибо вам огромное!" - сказал Собянин.