Мессенджер MAX получил новое название

Российский национальный мессенджер MAX переименован в магазинах приложений в "Макс". Об этом стало известно во вторник, 21 апреля.

Как сообщает ТАСС, под русифицированным названием мессенджер значится в магазинах приложений AppStore, Google Play и RuStore. При этом создатели MAX уточняли, что считают оба названия — и на латинице, и на кириллице — равнозначными.

Ранее генеральный директор VK Владимир Кириенко подчеркивал, что название сервиса MAX (МАКС) означает "максимум возможностей для населения, общества, государства". Функционал MAX продолжает активно расширяться.

В частности, в документе Министерства здравоохранения России говорится, что лечащий врач вправе дистанционно оценить состояние пациента и закрыть ему больничный лист посредством мессенджера MAX. Это возможно, если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены.