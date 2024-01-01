Минобороны раскрыло детали спасения граждан России и Украины от террористов в Мали

Гражданин России Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров освобождены силами "Африканского корпуса" в результате специальной операции, проведенной в Мали. Об этом рассказали во вторник, 21 апреля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, сотрудники российской геологоразведочной компании были захвачены в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой и с тех пор оставались у террористов в качестве заложников.

Медики выявили у освобожденных многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Самолетом военно-транспортной авиации ВС России Олега Грету и Юрия Юрова доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Один из освобожденных выразил благодарность военным, проводившим операцию: "Ребята сработали очень быстро, очень профессионально. Буквально за час нас оттуда вытащили". Мужчина пояснил, что он и его коллеги в Африке вели геологические работы: "Нашу компанию доверили местным военным. Их сдуло оттуда, когда все это случилось. Никто нам там не помог" (цитаты по ТАСС).

Летом 2025 года директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отмечал, что Малийские вооруженные силы вместе с "Африканским корпусом" добились значительных успехов в борьбе с террористическими группировками. Боеспособность террористов в Сахельском регионе снижается.