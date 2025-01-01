Минпромторг опроверг планы запретить скидки на маркетплейсах

В России не планируется введение каких-либо запретов на установление скидок маркетплейсами при условии, что на изменение цены получено согласие продавца. Об этом рассказал во вторник, 21 апреля, заместитель российского министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Как отметил замглавы Минпромторга, которого цитирует "Интерфакс", ведомство предложило поправки, содержащие конкретную формулировку: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Подобная скидка может компенсироваться только деньгами.

Чекушов подчеркнул, что "это никакой не запрет, это регуляторная легализация права продавца принимать решение о согласовании либо несогласовании снижения цены на собственный товар". По словам политика, власти России в этой сфере движутся в едином направлении с бизнесом.

В феврале уже вставал вопрос введения в России единых правил отображения цен на маркетплейсах. Тогда , в Министерстве экономического развития уточняли, что вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов.

Между тем маркетплейсы заняли первые два места в рейтинге лучших онлайн-площадок России, составленном Минпромторгом по итогам 2025 года. Ведомство отмечало, что это подтверждает стремление новых участников рынка к надежности и ответственности.