Андрей Кончаловский порвал с женой после измены: "Мы не пара"

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Сейчас супруги показывают семейную идиллию и многие им завидуют. Но начались эти отношения с предательства.

В 1996 году в одном из сочинских отелей состоялось судьбоносное знакомство режиссера и актрисы. Как рассказывал после Кончаловский, все его ухаживания были ради одного — физической близости. Через пару часов после знакомства Андрей и Юлия уже оказались в одном номере.

Сейчас режиссер и сам понимает, что для актрисы он вполне мог бы быть дедом. Однако, за все годы отношений и брака пара не раз доказала свои чувства. Поклонникам это кажется удивительным. Высоцкая — уже пятая жена Кончаловского, ради нее он порвал с прошлой супругой, правда, сначала изменил.

"Я понимал, что этой женщине я мог бы быть дедом, что мы не пара. Но когда я ей говорил об этом, она только смеялась: "Ты гораздо моложе моих ровесников", — откровенничал режиссер в одном из интервью.

Кончаловский не скрывает, что сильно ревновал возлюбленную к ее образу жизни. Высоцкая любила танцевать, общаться с разными людьми, пока ее супруг молча сидел и пил шампанское в стороне. Однако, с годами они научились преодолевать такие недопонимания, да и Юлия теперь шумной компании предпочитает уединение.