Потенциальная попытка киевского режима завладеть складами боеприпасов, расположенными на территории Приднестровской Молдавской Республики, стали бы абсолютно безрассудным шагом. Такое заявление сделал во вторник, 21 апреля, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

В Приднестровье базируется российский миротворческий контингент, а на складах в районе села Колбасны Рыбницкого района ПМР хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, которые свозили туда после вывода советских войск из европейских стран.

Как подчеркнул Шойгу в интервью "Комсомольской правде", захват Украиной складов привел бы к страшным последствиям в виде многочисленных человеческих жертв и экологической катастрофы регионального масштаба. Учитывая, что у львиной доли боеприпасов с советских времен истек срок годности, их опасно даже просто трогать.

Политик также рассказал о попытках Кишинева при поддержке Евросоюза "выдавить" из Приднестровья оперативную группу российских войск. Это однозначно подтверждает планы властей Молдавии обострять ситуацию и дальше.

Однако нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан. Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье в соответствии с российской Конституцией, подытожил Сергей Шойгу.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдова намерена "избавиться от российской армии" в Приднестровье. Политик утверждала, что возобновлению диалога по приднестровскому урегулированию мешает присутствие российских миротворцев на территории ПМР.