Российская армия в ответ на вражеские атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны нанесла удары по украинским тылам. Прилеты отмечены в портовой зоне Одессы, на военном заводе в Днепропетровске и в Черниговской области.

В ходе спецоперации наши подразделения продвинулись вперед и взяли под контроль еще два населенных пункта - Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР.

Расчет РСЗО "Ураган" группировки "Восток" не допустил переброски вражеских резервов на передовую. Пункты временной дислокации ВСУ были обнаружены в районе одного из поселков в Запорожской области и по ним нанесен массированный удар.

В Харьковской области свои возможности показал "Солнцепек". Всего одним залпом ТОС скопление живой силы неприятеля было уничтожено. А в небе тяжелые ударные гексокоптеры боевиков ликвидировал расчет БПЛА группировки "Север".

На Добропольском направлении ротацию националистов и подвоз боеприпасов тоже сорвали наши "птицы". Маскировка и средства РЭБ не помогли противнику. Операторы беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "южан" успешно поразили место размещения и подготовки боевиков, а также самоходку "Краб" польского производства. На Краснолиманском участке фронта экипаж танка Т-90М "Прорыв" точно ударил по вражеским позициям.