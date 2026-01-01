Сборная России по футболу встретится в товарищеском матче с национальной командой Буркина-Фасо. Об этом заявил во вторник, 21 апреля, генеральный секретарь Федерации футбола африканского государства Балима Бурейма.

По словам Буреймы, которого цитирует Sport24, матч состоится 5 июня в Москве, "все документы подписаны".

При этом генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам, комментируя слухи о товарищеском матче сборной Египта против России, подтвердил получение соответствующего предложения из Москвы. Окончательное решение пока не принято, хотя обе стороны настроены позитивно: "Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться".

Тем временем спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал американцев, которые примут чемпионат мира по футболу 2026 года, отдать место сборной Ирана россиянам. Прогноз комментатора выглядит весьма радужно: "Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8-3!!!"