Бероев прервал молчание о разводе с Алферовой: "Бесы набежали и стали тюкать"

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", — заявил Егор.

Подписчиков Бероева задел тон его высказывания. Народ отметил, что актер довольно нелестно отозвался о женщине, с которой прожил 20 лет и вырастил дочь.

Егор на критику отвечать не стал. Только спустя два месяца в интервью "Москве 24" актер прокомментировал свои резкие слова. По словам Бероева, таким образом он взял на себя всю ответственность за крах брака. Сейчас же он призывает публику винить во всем лишь его. "Вот бесы набежали и стали тюкать. Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня", — заявил Егор.

Высказался Бероев и о причине развода. Актер отметил, что просто у них с Алферовой стали совершенно разные взгляды на жизнь. Сохранить дружескую связь после 20 лет совместной жизни артистам не удалось. Но Егор надеется, что Ксения отойдет, и они будут общаться.

"Человеческого взаимоотношения, к сожалению, мы не сохранили. Но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе", — заключил Бероев.

Напомним, что пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Новая избранница на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка выглядит совсем юной. Анна — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.