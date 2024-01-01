Названа причина отзыва поправок о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

Российское законодательство уже содержит норму о прекращении приобретенного гражданства для тех новоявленных россиян, кто манкирует обязанностью встать на воинский учет. На это указал во вторник, 21 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик объяснил в своем MAX-канале, почему из нижней палаты парламента были отозваны поправки, содержащие такое положение. Володин напомнил, что еще в 2024 году такая норма была принята — тогда же она вступила в силу.

Соблюдение законодательства России теми, кто хочет стать нашими согражданами, остается приоритетом в работе Государственной думы, заверил Володин. Он напомнил про обязанность всех приезжих знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать наши законы — в том числе в части постановки на воинский учет.

В сентябре 2025 года сообщалось, что федеральное правительство в целом поддерживает поправки в законодательство, предусматривающие лишение приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета при условии доработки указанного законопроекта с учетом некоторых замечаний.

Между тем глава государства и верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал поправки, согласно которым лица без гражданства вправе проходить службу по контракту в Вооруженных силах России.