Источники утверждают, будто Россия планирует прекратить поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщают собеседники Reuters, российские власти могут принять соответствующее решение уже 1 мая — якобы скорректированный график экспорта нефти был направлен в Казахстан и Германию.

Однако Москва официально ничего подобного не сообщала. Не поступало подтверждения этой информации и со стороны казахстанских властей.

Ранее Еврокомиссия отказалась давать комментарии о проблемах миссии ЕС по инспекции нефтепровода "Дружба". Европейским специалистам не дали разрешение на осмотр транспортной системы. Это оживило подозрения в намеренном саботаже киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве технически готовы к возобновлению поставок российской нефти в Европу по "Дружбе", но для этого требуется готовность Украины открыть трубу и прекратить шантаж.