Больная раком Кейт Миддлтон в ожерелье королевы Елизаветы II затмила Камиллу Паркер-Боулз на приеме во дворце

Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились в Букингемском дворце на приеме в честь 100-летия Елизаветы II. Редкий выход в свет больной раком принцессы Кэтрин теперь обсуждают все британские таблоиды.

Принц и принцесса Уэльские присоединились к королю Карлу III и Камилле Паркер-Боулз, затмив старшую пару. Кэтрин выглядела великолепно в сиреневом платье и жемчужном колье Елизаветы II, а наследник престола был очень элегантным в темном костюме.

Торжественный прием, организованный королем в Мраморном зале Букингемского дворца, был посвящен 100-летию его покойной матери. Среди гостей были представители организаций, покровителем которых являлась Елизавета II, включая Британский Красный Крест, Жокей-клуб, Королевский кинологический клуб и Фонд поддержки армии. Карл III лично вручил гостям поздравительные открытки.

Вот только британские СМИ наперебой пишут о том, как хорошо выглядит принцесса Кейт. Одни отмечают, что несмотря на болезнь Миддлтон продолжает работать, других восхищает умение Кэтрин держаться на публике, третьи же умиляются, какая красивая пара — принц и принцесса Уэльские.

Интересно, что фотографы, работавшие на приеме, буквально по пятам ходили за Кейт, а королеву Камиллу лишь пару раз сняли для отчета. Ранее пристальное внимание СМИ к жене сына возмущало Карла III, король даже избегал посещать мероприятия, на которых присутствовала Кэтрин.

Но после того, как и сам монарх, и Миддлтон столкнулись с раком, такие мелочи как заметки в газетах их больше не волнуют. Но, как шепчутся в кулуарах дворца, Паркер-Боулз все еще точит зуб на принцессу Уэльскую. Якобы Камилла считает, что Кейт специально перетягивает все внимание на себя, как когда-то это делала Диана.