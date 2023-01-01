Глава СКР велел проверить "Вредные советы" Остера на сомнительные установки

Детская литература обсуждалась на заседании Координационного совета Следственного комитета России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Об этом рассказали в пресс-службе СКР во вторник, 21 апреля.

Как уточняет ведомство, в качестве негативного примера были приведены произведения известного советского и российского писателя Григория Остера, "содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера, в том числе его знаменитых "Вредных советов", на предмет сомнительных педагогических установок, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе товаров для детей. Благодаря этим поправкам в законодательство на прилавки российских магазинов не попадут "неправильные" игрушки.

Тем временем воспитанники детских садов впервые стали участниками Всероссийских антитеррористических учений. Их проводят в общеобразовательных организациях с 2023 года, чтобы научить детей поведению в критических ситуациях.