По всей России продолжается набор на военную службу по контракту

Во всех регионах России продолжается набор на военную службу по контракту. Новобранцы проходят подготовку в условиях, приближенных к боевым. Опытные инструкторы помогают им получить необходимые навыки. Особенно много желающих стать операторами беспилотников.

Прежде, чем добраться до опорного пункта условного противника, нужно преодолеть несколько препятствий. Новобранцы справляются. Тем более, что всегда рядом опытный инструктор, уже прошедший через зону СВО. Он всегда подскажет, что и как нужно делать.

Новобранцев учат штурмовать вражеские позиции малыми тактическими группами - двойками и тройками. Здесь важно чувствовать плечо товарища. Даже не предугадывать, а знать, что сейчас сделает сослуживец. Инструктор объясняет бойцам: даже малейшей движение должно быть обдумано. Так навыки штурмовиков доводят до автоматизма.

Науку побеждать осваивают комплексно. Тренируются оказывать первую помощь при ранении, учатся устанавливать и обезвреживать взрывные устройства, противодействовать беспилотникам, пользоваться средствами связи. Во время штурма все это может пригодиться.

Бойцы проводят на полигоне практически весь день. Рассказывают, что поначалу уставали. После тренировок стали сильнее. Бойцам войск беспилотных систем учиться приходится не меньше. На другом полигоне они осваивают дроны тяжелого типа. Например, этот сам весит около 50 килограммов. Поднять может вдвое больше.

Об особенностях каждого из родов войск добровольцам подробно рассказывают в пунктах отбора на службу по контракту. Так же, как и о льготах для участников СВО.

"Бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатное питание для детей в детских садах. Отдых в оздоровительных лагерях. Медицинское обеспечение, оказание помощи в бытовых вопросах на дому", - рассказал Владимир Водолазский, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Ставрополя.

Государство предусмотрело несколько десятков мер поддержки для добровольцев. А при заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную.

В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.