Евросоюз пригрозил с июня запретить въезд ветеранам СВО

Евросоюз намеревается запретить въезд на свою территорию ветеранам российской специальной военной операции. Об этом заявила во вторник, 21 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По утверждению чиновницы, Брюссель не отказался от этой затеи: "Мы выступим с предложениями ограничить въезд бывших российских участников СВО в Европейский союз к июню" (цитата по РИА Новости).

Ранее европейские власти уже предприняли шаги по закрытию границ для граждан России. В Кремле напомнили, что российские дипломаты и прежде были ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, а также заявили, что европейцы не забыли, как строить стены.

Между тем зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Евросоюза закрыть въезд в Шенгенскую зону участникам СВО предупредил, что российские военные "могут въехать без виз, если захотят", как это уже бывало в 1812 или 1945 годах.