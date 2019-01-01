Почему смерть Криса Кельми вызвала столько вопросов и где его могила

21 апреля композитору и певцу Крису Кельми мог бы исполниться 71 год. Создатель музыкальных групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье" ушел из жизни 1 января 2019 года, ему было всего 64. Поклонники до сих пор не могут принять смерть легендарного исполнителя.

Уход Кельми вызвал множество вопросов. Но официально установлено, что певец скончался от остановки сердца, вызванной длительным злоупотреблением алкоголем. О том, что Крис в запое, было известно всем. Певец не раз пытался одолеть зависимость, однажды даже очутившись в том самом тайском рехабе, где в свое время лечились Дана Борисова и Евгений Осин. Но вытащить из алкогольной пропасти Кельми не смогли.

Сплетен вокруг смерти артиста добавил и скандал с его похоронами. Вдова Криса, Людмила, не позвала на прощание ни родных артиста, ни его друзей. Из-за этого приятели Кельми набросились на Людмилу с критикой, причем нашлись те, кто стал обвинять ее в смерти музыканта. Мол, женщина слишком поздно вызвала скорую, поэтому певца и не удалось спасти.

Правда, те, кто был действительно близок с Кельми придерживаются иного мнения. Они уверяют, что Людмила была рядом с мужем до конца. Что касается бригады медиков, то в последнее время они наведывались в дом Криса чуть ли не ежедневно.

"На самом деле это было делом времени. Последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль", — отметил продюсер Евгений Фридлянд.

Но сторонников теорий заговора не переубедить. Так, они не верят, что семья исполнила последнюю волю Криса. У Кельми нет могилы, ведь певец оставил завещание, в котором распорядился развеять свой прах над Атлантикой. Приятели певца сомневаются в том, что его последняя воля была выполнена.

Один из друзей музыканта даже нашел урну без подписи на семейной могиле Кельми на Головинском кладбище. Сосуд сиротливо стоял, припорошенный снегом. Мужчина решил, что Людмила бросила прах Криса у захоронений родственников. Но когда эту тему подхватили журналисты, был проведен анализ и точно установлено, что прах в бесхозной урне точно не принадлежит певцу.

Где могила Кельми не знает никто, а сын музыканта еще несколько лет назад объявил, что семья исполнила последнюю волю Криса, и он нашел покой в водах Атлантики.