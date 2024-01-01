"Мы знаем, чем все закончится": Путин высказался об исходе СВО

Сегодня, в День местного самоуправления, тысячи представителей муниципальных образований регионов собрались в Москве. На форуме "Малая Родина - сила России". Поприветствовать их приехал президент. Владимир Путин вручил премию "Служение" в номинации "Мужество и героизм". Ее удостоен ветеран СВО, а ныне директор школы небольшого села в Калужской области Евгений Филонов. Уже после торжественной части глава государства отдельно пообщался с участниками форума. Обсуждали восстановление жизни в приграничных и новых регионах, а еще помощь бойцам спецоперации и людям, пострадавшим от паводков.

В зале главы округов и районов, представители общественных организаций, а также сельских и городских поселений. 7 тысяч человек. Именно эти люди ежедневно общаются с жителями России по самым разным насущным вопросам, которые зачастую требуют сиюминутного решения. Президент подчёркивает: их, казалось бы, рутинная работа помогает оперативно решать возникающие проблемы и улучшать жизнь россиян.

"Особые слова муниципальным командам, работающим на наших исторических территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, – в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам. Мужество людей, кто, несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях, – пример для всей страны", - заявил Владимир Путин.

Муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проходит уже в третий раз и за это время стал важной площадкой для обсуждения актуальных тем. И одна из таких - поручение президента активно привлекать для работы в муниципалитетах ветеранов специальной военной операции. Путин уверен: их опыт и готовность принимать ответственные решения способна ещё сильнее повысить эффективность власти на местах.

"Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Впервые в них примут участие жители наших четырёх исторических, воссоединённых регионов. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", - сказал президент.

Отдельно президент обратился к контрольно-надзорным органам, призвав тех к сотрудничеству с муниципалитетами.

Победителю премии "Служение" в номинации "Мужество и героизм на благо служения Родине" президент вручает награду лично. Присуждена она директору Серпейской средней общеобразовательной школы и ветерану СВО Евгению Филонову. Тема специальной военной операции - в повестке ежегодного совещания Владимира Путина с муниципалитетами. Среди участников - глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. В мае прошлого года по его машине ударил украинский дрон. Чиновник тогда получил тяжёлое ранение. Первый вопрос от президента - о самочувствии.

"Владимир Владимирович, спасибо, во-первых, разрешите вам сказать, за участие в моей судьбе. Благодаря этому я в течение двух с половиной месяцев восстановился и уже в августе приступил к своим должностным обязанностям на территории вверенного мне Беловского района", - говорит Волобуев.

Ситуация в приграничье тяжёлая. Враг практически каждый день подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру и жилые районы. Однако даже в таких условиях, коммунальные службы работают в штатном режиме. Особо Николай Волобуев отметил героический труд электриков, которые занимаются восстановлением электроснабжения даже под снарядами.

"Спасибо всей нашей стране, всем неравнодушным жителям, которые с августа 2024 года объединились вокруг Курского приграничья в оказании помощи, в чувстве локтя, в командной работе. Огромное спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Волобуев.

"Николай Викторович, вам тоже спасибо за ваше мужество. Вы лауреат этого ордена, это абсолютно заслуженно! Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создаётся на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов. Что касается развития, это наш долг - помочь людям. Надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, являются востребованными и люди это чувствуют", - ответил президент.

В центре внимания президента и ликвидация последствий сильнейшего за послеление 100 лет наводнения в Дагестане. Разрушения очень серьёзные. Пострадала и столица республики - город Махачкала.

2026-й объявлен в России годом единства народов. В истории нашей страны есть огромное количество примеров, когда сплочённость людей помогала ковать победы. Как, например, в годы Великой Отечественной войны именно крепкий тыл способствовал достижениям на фронте. Обеспечить который и есть задача муниципалитетов.

"Боевые действия - это всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем всё закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счёт, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - подытожил глава государства.