Мишустин заявил о сохранении выплаты для многодетных при превышении уровня дохода

Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие, даже если их доход превысит установленный порог. Необходимые для этого изменения по поручению президента внесены в порядок назначения такого пособия. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил Михаил Мишустин.

"Сформирована необходимая нормативная база, чтобы многодетные семьи, кому уже назначена эта выплата, могли и дальше её получать. Даже если у них среднедушевой доход превысит установленный критерий до 10%, им продлят поддержку на 12 месяцев. Если в текущем году уже пришёл отказ, Социальный фонд автоматически пересмотрит обращения. Дополнительных заявлений подавать не придётся. Родителям поступит уведомление через портал госуслуг. Просьба внимательно следить, чтобы мамы и папы, воспитывающие трёх и более детей, для кого эта мера предусмотрена, получали её без проволочек", - сказал Сергей Собянин.

Ещё одна тема заседания - распределение квот на целевое обучение в вузах. Более трети таких мест отдадут сфере здравоохранения. Значительная часть также затронет инженерное дело и технологий, образование и сельское хозяйство. Премьер подчеркнул, впервые квоты были сформированы регионами по заявкам предприятий исходя из кадровой потребности.