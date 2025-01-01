От Трампа отворачиваются даже верные друзья

Америку пора спасать! От Трампа отворачиваются верные друзья. Даже те, кто поддерживал его в попытках сделать Америку снова великой, кажется, готовы бежать с корабля, начинают публично каяться – мол, проморгали, не на того поставили.

Такер Карлсон с таким жаром поддерживал Трампа с телеэкрана, что по праву считает себя одним из творцов его победы. Стоило ему заикнуться о том, что война с Ираном так себя затея, Трамп тут же пригвоздил его к позорному столбу, выгнал из движения МАГА и назвал человеком с низким IQ.

Год назад сенсацией стал уход из Белого дома Илона Маска, который безжалостно сражался с бюрократическим болотом и поувольнял многих госслужащих. Тогда обошлось без скандала. Сегодня у всех на устах вопрос: а кто остался с Трампом делать Америку снова великой?

Свежий скандал. Журналисты сообщают, что один из ключевых силовиков страны Кэш Патель, директор Федерального бюро расследований, так просто регулярно уходит в запой. Журнал Атлантик политкорректно пишет об эпизодах злоупотребления алкоголем, но люди знающие называют выходки Пателя просто пьяным цирком. Патель за словом в карман не лезет.

Кэш Патель в прямом эфире закусывать не обещал, а затаскать по судам клеветников обещал. Журналисты утверждают, что глава ФБР надирается до полной отключки в Вашингтоне в частном клубе в присутствии сотрудников Белого дома или уезжает подальше, в Лас-Вегас, чтобы накачаться как следует. Работу стал прогуливать. Кто будет вместе с Трапом делать Америку снова великой? А что, все уже забыли, как в 2025-м в Сенате Питу Хегсету минут пять зачитывали список его пьяных выходок? И выводы сделали.

Пит Хегсет пост министра обороны все равно получил. Контору переименовали. В министерство войны. От "Величия" дух захватывает. В действительности все не так, как на самом деле.