Россиянам объяснили, как MAX взаимодействует с VPN*

В России ряд сервисов и платформ ограничил доступ интернет-пользователям, применяющим VPN*. В связи с этим возник вопрос о взаимодействии российского национального мессенджера MAX с VPN*.

В частности, высказывались предположения о том, что мессенджер Max работает в ограниченном режиме, если у его пользователя включен VPN*.

В пресс-службе национального мессенджера, которую цитирует "Интерфакс", подчеркнули, что для корректной работы национального мессенджера Max пользователям рекомендуется отключать VPN*.

Ранее в Центре безопасности MAX заверили, что данные пользователей национального мессенджера находятся под надежной защитой, что бы ни утверждалось в фейках. Эксперты опровергли публикации о том, что в MAX с помощью специальной программы было выявлено свыше 200 уязвимостей — они якобы открывают мошенникам доступ к пользовательским данным или действиям.

К началу марта в российском мессенджере MAX зарегистрировались уже 100 миллионов пользователей, которые отправили 62 миллиарда сообщений, совершили более трех миллиардов звонков и записали 470 миллионов видеокружков.

* реклама таких сервисов запрещена в России