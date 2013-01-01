Шепелев в отчаянии из-за поведения 13-летнего сына Фриске: Платон отказывается общаться с отцом

Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей. Сына Платона в 2013 году ему родила возлюбленная, певица Жанна Фриске. В 2015 году она умерла после продолжительной борьбы с раком. Спустя время телеведущий познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вскоре они стали жить вместе. От первого брака у Екатерины есть дочь Лада — ровесница Платона. В 2021 году у пары родился первый общий ребенок — сын Тихон.

На днях шоумен пожаловался, что 13-летний сын от Фриске напрочь перестал его слушаться. Мальчик бунтует, не желая подчиняться установленным в доме правилам, практически не выходит из комнаты и не разговаривает с отцом.

"Закрытая дверь. Конское экранное время. Часы на телефоне с друзьями и пара минут в день — с нами. Комната, похожая на "зону отчуждения", — посетовал Дмитрий.

Но Шепелев не собирается опускать руки, телеведущий пытается наладить контакт с сыном. Дмитрий подстраивается под настроение Платона, изучает книги по подростковой психологии.

"Я точно знаю: чтобы сохранить отношения на годы вперед, работать нужно именно сейчас — в турбулентное время переходного возраста", — отметил ведущий.

Шепелев установил для себя правила. Они довольно простые, но не каждому родителю хватит терпения и сил им следовать.

"Я больше не задаю вопросов "как дела в школе?" и "какие оценки?" — только если он сам заговорит со мной об этом. Я хватаюсь за любую возможность провести время вместе — даже если это трансляция непонятного мне баскетбольного матча после полуночи. Я перестал читать лекции про экранную "зависимость" — есть правила, и мы живем внутри них", — поделился Дмитрий.