Жительница Брянской области подорвалась на мине "Лепесток"

В селе Курковичи Брянской области женщина погибла при подрыве на мине, которую оставили украинские националисты. Об этом рассказал во вторник, 21 апреля, глава региона Александр Богомаз.

Как подчеркнул политик, жертвой террористических действий укронацистов стала мирная жительница.

В Белгородской области сообщают о пострадавшем в результате атаки украинского беспилотника. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа при ударе дрона был ранен мужчина.

Министерство обороны России рассказало в своем MAX-канале, что в период с 17:00 мск до 20:00 мск 21 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым.

На этом фоне президент России Владимир Путин рассказал, что зона безопасности "постепенно-постепенно, но она создается на сопредельной территории". Усилия в этом направлении будут продолжены. Также в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле.