Калашникова раскрыла правду о том, что на самом деле происходит между Седоковой и Джиганом

После развода с Оксаной Самойловой Джиган закрутил роман с красавицей Анной Седоковой. В этом уверены поклонники певицы. При чем повод для слухов дал сам рэпер, а бывшая солистка "ВИА Гры" их поддержала. Сначала Джиган сказал, что обсуждает с Анной их совместный трек, а после Седокова поделилась, что музыкант звонит ей по ночам.

Анна Калашникова не смогла пройти мимо таких сплетен. Светская львица уверена, что между артистами только дружба. Более того, Анна призналась, что общие знакомые ей рассказали, что рэпер все еще хочет вернуть Самойлову.

"Это, скорее всего, просто дружба и интрига небольшая. Я считаю, что рановато Джигану еще строить свою личную жизнь, потому что, на мой взгляд, он очень сильно любит Оксану и надеется еще, что она вернется и все снова наладится", — заявила Калашникова.

Также светская львица подметила, что Седокова не первый раз подогревает интерес публики к своей персоне, намекая на романы. По словам Анны, слух об интрижке может стать отличным поводом для нового дуэта звезд.

"Может быть, действительно, со стороны Джигана какое-то внимание тоже есть. Ну, он всегда такой джентльмен со всеми, хорошо общается с девушками", — заключила Калашникова в беседе с VOICE.