Москвичам рассказали, когда потеплеет: погода "немного побалует"

В среду, 22 апреля, в столичном регионе ожидается некоторое потепление — воздух прогреется до 12 градусов. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как отметила эксперт, в целом погода в Москве и Подмосковье пока прохладная и переменчивая, с осадками и порывистым ветром. Температура остается ниже климатической нормы апреля, сообщает ТАСС.

Однако 22 апреля станет немного теплее, осадки не предвидятся. Вместе с тем в ночь на среду прогнозируются заморозки — столбики термометров могут опускаться до пяти градусов ниже нуля. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Как поясняет Гидрометцентр на своем официальном сайте, "погода немного побалует" благодаря тому, что южный циклон уходит на восток, а северный циклон с центром в акватории Баренцева моря еще не приблизится к центральным областям. Гребень тепла будет способствовать улучшению погодных условий и повышению температуры воздуха.

Но уже 24-25 апреля в Московском регионе вновь похолодает — днем температура будет варьироваться в диапазоне от четырех до девяти градусов. Возобновятся осадки в форме дождя и мокрого снега.

Тем временем климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что вследствие глобального потепления май и апрель в средних широтах теперь смело можно называть зимними месяцами. Не исключено, что в будущем снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.