Симонов: Энергетическая стратегия ЕС абсурдна

На сколько кризис на Ближнем Востоке укрепит лидирующее положение США на энергетическом рынке? Сможет ли европейская экономика выжить без российского газа в нынешних условиях? И как долго еще киевский режим будет шантажировать Европу с помощью нефтепровода "Дружба"?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Как вы понимаете, Украина нужна Европе и умеет этим пользоваться. Интереснее позиция Мадьяра, которого позиционировали как проевропейца и борца чуть ли не с "российскостью". Энергетическая стратегия ЕС абсурдна. И нынешняя ситуация подчеркивает ее тупиковость", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео