Презервативы резко подорожают из-за войны на Ближнем Востоке

Один из крупнейших мировых производителей презервативов Karex Bhd. (бренды Durex, ONE Condoms, Carex) планирует ощутимо поднять цены на свою продукцию в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.

Как заявил генеральный директор компании Го Миа Киат в интервью Bloomberg, ситуация в регионе нарушила цепочки поставок ключевых компонентов. Подорожало нефтехимическое сырье: аммиак для консервации латекса, этанол для упаковки, нитриловый латекс, силиконовое масло.

Предприниматель отметил, что в ближайшие месяцы придется поднять цены на 20-30%, причем не исключено, что за этим последуют новые аналогичные шаги.

Ранее в России озвучили инициативу, которая могла бы привести к подорожанию контрацептивов. Президент организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков заявил, что можно было бы "вводить акцизы на контрацептивы, чтобы оплачивались меры госполитики по демографии".

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для повышения рождаемости нужно создавать надлежащие условия, ведь очевидно, что "не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской".