ПВО сбила 155 дронов ВСУ в ночь на 22 апреля над российскими регионами

Противовоздушная оборона ВС России отразила очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Силы ПВО сбили в течение ночи на 22 апреля 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Саратовской и Пензенской областей. Беспилотники сбиты над Ульяновской, Волгоградской, Ростовской и Брянской областями, над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в "Максе" о трех сбитых украинских беспилотниках. По данным главы региона, один из FPV-дронов атаковал гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате ранен мирный житель. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.