Перечень "белых VPN" предложили создать в России

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, который может называться перечнем "белых VPN".

По его словам, ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся в целях безопасности, однако с ними граждане часто сталкиваются с неудобствами. Особенно это ощутимо для малого и среднего бизнеса, для которого необходимо ежедневное использование мобильного интернета в работе, считает Гусев.

"Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN)", — сказано в документе.

Кроме того, депутат предлагает не ограничивать мобильный интернет "проверенным" пользователям. Например, исключение можно сделать для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на портале "Госуслуги", отметил он. Таких россиян стоит также включать в "белый список пользователей" автоматически, добавил Гусев.