Трамп исключает сделку с Ираном в случае снятия блокады

Президент США Дональд Трамп 22 апреля заявил, что заключение мирной сделки с Ираном не состоится при снятии морской блокады с исламского государства.

По его словам, Иран желает открытия Ормузского пролива, поскольку теряет по $500 миллионов ежедневно на продаже нефти.

"Четыре дня назад ко мне подошли и сказали: "Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив". Но если мы это сделаем, то никогда не сможем заключить сделку с Ираном, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!" — констатировал Трамп.

Депутат иранского Ахмад Надери 21 апреля заявил, что Тегеран не согласится на новый раунд переговоров с Вашингтоном, если американцы не снимут морскую блокаду с Ирана.

Ранее в этот же день глава Белого дома продлил срок временного перемирия с исламским государством по просьбе Пакистана. Трамп пояснил, что прекращение огня будет действовать до предоставления предложений Тегерана по мирному плану и завершения переговорного процесса. При этом военные из Штатов в регионе Ближнего Востока остаются в боевой готовности, а морская блокада иранских портов продолжится, добавил американский лидер.