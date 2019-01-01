"Женя бодрячком, духом не падает": вот что происходит с больным раком Алдониным

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 46-летний футболист борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности. Евгений специально избегал любых обсуждений его состояния, не желая привлекать к себе внимание. Характер и скромность не позволяли ему говорить о подобном даже близким.

Семья футболиста также хранит молчание о его лечении. О самочувствии Евгения известно мало. По последним данным, в Германии Алдонин под постоянным наблюдением медиков. Как рассказал близкий друг спортсмена Алан Дзагоев, настрой у Евгения положительный.

"Ему требуются дополнительные анализы, пока находится в Германии. Женя бодрячком, духом не падает. Говорит: "Жду не дождусь, когда приеду. Посмотрю, насколько вы прибавили". Дай бог ему крепкого здоровья. Ждем Женьку", - рассказал Дзагоев "Чемпионату".

Напомним, бывшая жена Евгения Алдонина, певица Юлия Началова, скончалась 16 марта 2019 года. Исполнительница хита "Герой не моего романа" страдала от подагры и красной волчанки. Причиной смерти артистки стало заражение крови.

