Число пострадавших в результате ЧП в Сызрани возросло до одиннадцати

Одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области. Последние данные приводит МЧС России. Поисково-спасательные работы на месте ЧП контролирует лично глава ведомства Александр Куренков.

Подъезд жилого дома в Сызрани частично обрушился после того, как в здание врезался беспилотник. Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. Сообщалось, что под завалами могут находиться еще двое жильцов дома.

На место происшествия направлены дополнительные силы МЧС. Специалисты обследуют и разбирают завалы, задействована инженерная техника. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения.