Родители так и не смирились со смертью Лены Миро: "Замечательные, но очень несчастные люди"

Исполнилось два года со дня смерти известного блогера Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко). До сих пор точно неизвестно, что с ней случилось. По официальной версии, в одном из американских городков блогер стала жертвой автомобильной аварии. Якобы водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, врезался в разделительное ограждение и снес дорожный знак. Под ударом оказалась Лена Миро.

По некоторым данным, авария случилась в феврале 2024 года. Блогера доставили в больницу, она была в коме. Однако спасти ее медики так и не смогли.

Интересно, что поначалу многие не верили в эту информацию. Дело в том, что Лена Миро в каком-то смысле вообще была мифической личностью, потому что никто никогда не видел ее живьем. Фотографии, которыми периодически делилась блогер, мало кого убеждали в том, что такой человек действительно существует. Некоторые интернет-пользователи утверждали, что выкладывать такие снимки мог совершенно посторонний человек и даже не один.

Лишь в начале прошлого года стали появляться доказательства, что Лена Миро действительно существовала и умерла. Заговорил ее убитый горем супруг. Также в в реестре наследственных дел обнаружилась запись, согласно которой некая Елена Мироненко 1981 года рождения (как и у Лены Миро) действительно умерла 20 апреля 2024 года. Оформлением наследства занимался нотариус.

Теперь же о Лене Миро высказалась ее подруга, врач-косметолог Анна Шамрина. По ее словам, Миро вначале была ее пациентом, а потом стала другом. Сейчас же, уверена она, Лена ее ангел-хранитель.

"Теперь, когда ее смерть уже давно не секрет, я хочу, чтобы все знали, особенно ее хейтеры и враги, которых, к сожалению, было не так уж мало. Она была классной! Прекрасным человеком! Если дружила, то ДРУЖИЛА. Если любила, то ЛЮБИЛА. Если ненавидела,то НЕНАВИДЕЛА! И не дай бог обидеть ее друга, в своем гневе она была беспощадной. А для близких и любимых была готова на все, тревожилась, оберегала и помогала, всегда помогала... А вот себя не уберегла..." - высказалась подруга на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook.

Также Шамрина подчеркнула, что Миро не имела вредных привычек, и опровергла слухи, будто родители не прилетели на ее похороны. Она сообщила, что до сих пор поддерживает с ними связь. Шамрина дала понять, что те так и не смирились со смертью дочери.

"Родители Лены замечательные, но очень несчастные люди, которых сильно надломил ее уход. Мама Лены принесла вчера тортик и конфеты, помянуть. На папу вообще больно смотреть! Они так и не оправились, очень сильно сдали", - заключила Анна.

