Зеленский решил лично явиться на саммит ЕС с требованием принять Украину в союз

Владимира Зеленского не устроил предложенный ему формат участия в саммите ЕС на Кипре. Преполагалось выступление украинского лидера по видеосвязи, однако глава киевского режима решил явиться туда лично, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных чиновников.

По данным издания, решение Зеленского продиктовано желанием оказать давление на европейских лидеров в вопросе членства Украины в ЕС. Также украинский лидер намерен потребовать предоставления кредита в 90 миллиардов евро.

Зеленский планирует лично встретиться с лидерами европейских стран. Как отмечает издание, ужин на Кипре может стать непростым. Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложили предоставить Украине символические льготы членства в ЕС – а это противоречит надежде Киева на ускоренное вступление в организацию.