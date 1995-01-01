ФСБ задержала агента ГУР Украины в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента украинского Главного управления разведки. Как сообщили в российских спецслужбах, задержанный собирал данные о подразделениях Минобороны России.

Противоправную деятельность агента пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Задержанный - житель Волгоградской области 1995 года рождения. Следствие установило, что злоумышленник сам установил контакт с представителем украинской разведки.

По заданию куратора фигурант занимался сбором и передачей сведений о дислокации подразделений ВС России в Севастополе. Злоумышленник решением суда арестован, возбуждено уголовное дело, передает ТВЦ.