Венгерская нефтегазовая компания, наконец, получила уведомление о том, что Украина готова повернуть вентиль трубопровода. Но точных сроков нет. Как европейцы ни намекали Зеленскому, что надо бы сбавить обороты, он продолжает давить на Венгрию.

Но есть ли нефть в трубах? ЕС готов разблокировать кредит в течение 24 часов, если, конечно, снова ничего не случится. После парламентских выборов в Венгрии у Брюсселя появилась надежда на то, что Будапешт смягчит позицию в отношении Киева. Но Петер Мадьяр строил свою программу на защите национальных интересов и сейчас ему придется это доказать. А в Евросоюзе уже не знают, как будут утолять аппетиты Зеленского.

"В этом году гораздо более острый вопрос - дефицит финансирования на 2027. Евросоюз пока не знает, где взять еще 22,5 миллиарда евро на покрытие финансовых потребностей Украины", - отметил Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам экономики.

Намек Домбровскиса непрозрачен – Европа планирует вернуться к теме захвата российских замороженных активов. В прошлый раз Бельгия не позволила европейским русофобам открыть этот ящик Пандоры. Но глава еврокомиссии уже продумывает план изменения процесса голосования.

Решения собираются принимать не единогласно, а большинством. В этом случае транши киевскому режиму будут выделять легко. А легкие деньги в Киеве так же легко тратят. Независимый журналист Джеймс О'Киф опубликовал видеозапись, на которой американский высокопоставленный чиновник рассказывает о повальной коррупции в украинской верхушке.

Последние несколько лет бюджет Украины принимают с рекордным дефицитом. В этом году Киеву не хватает 45 миллиардов долларов. Эту дыру и пытаются закрыть за счёт европейского кредита. Но сколько денег дойдёт до казны, а не уйдёт на откаты, взятки и золотые унитазы, неизвестно.