Сегодня в России стартовала международная патриотическая акция "Георгиевская ленточка". Их вручают тысячи волонтёров во всех регионах. И в десятках стран за рубежом.

А также рассказывают историю возникновения и значение главного символа Дня Победы, показывают, как правильно его носить.

Первыми к акции присоединились регионы Дальнего Востока. Получить символы воинской славы можно на улицах, в парках, магазинах, музеях и других общественных местах. В Москве в этом году раздавать ленточки будут на платформах вокзалов. Продлится акция до 9 мая.