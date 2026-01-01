Собянин рассказал о приоритетах развития системы социальной защиты в 2026 году

О развитии системы социальной защиты в Москве рассказал сегодня мэр Сергей Собянин. В соцсетях он отметил, что в приоритете у властей столицы безусловное выполнение всех обязательств перед жителями города.

Особое внимание уделяют поддержке участников спецоперации и их семей. Заботятся и о повышении качества жизни москвичей старшего возраста. Среди других актуальных вопросов - повышение эффективности трудоустройства, доступность и удобство электронных услуг, развитие системы социальной адаптации для горожан с ограниченными возможностями здоровья.