В деле о гибели туристов на горе Мунку-Сардык открылись новые данные

В Бурятии устанавливают обстоятельства гибели трёх туристов из Красноярска. Группа - 15 человек - отправилась покорять гору Мунку- Сардык в субботу, но на обратном пути во время спуска две женщины и мужчина отстали. Позже были обнаружены их тела. Сейчас идёт эвакуация.

Сильный ветер, метель - экстремальные погодные условия, возможно, и стали причиной гибели мужчины и двух женщин. Сейчас все обстоятельства трагедии в горах выясняют следователи, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть людей.

15 туристов из Красноярска 18 апреля прибыли к подножию высочайшей вершины Восточных Саян. Через два дня они поднялись от базового лагеря к вершине Мунку-Сардык и начали совершать спуск в связках по несколько человек.

Последняя группа отстала и не вернулась в лагерь. Остальные отправились на поиски, но обнаружили тела погибших товарищей. Чтобы сообщить о трагедии, рано утром несколько участников похода спустились к придорожному кафе и оставили там записку. Опытные альпинисты знают, что именно спуск порой опасней восхождения.

Мунку-Сардык, которая у местных жителей - сойотов - считается священной, привлекает всё больше туристов. В майские праздники у подножия проходит горный фестиваль, покорять вершину высотой в три с половиной тысячи метров отправляются сотни желающих.

Красноярской турфирмой маршрут позиционировался как доступный для новичков. Однако горы не прощают даже малейших ошибок. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Остальные участники туристической группы накануне спустились самостоятельно - их, а также представителей турфирмы допрашивают, назначены судебные экспертизы.