Лицо Лерчек сильно изменилось из-за рака и химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас она проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. При этом бывшего мужа Валерии Артема Чекалина признали виновным в незаконных валютных операциях. Он приговорен к семи годам колонии.

Несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек из последних сил старается работать, чтобы позаботиться о четырех детях. Так, она презентовала косметику собственного бренда. Чекалина стала и его лицом. Причем для рекламной фотосессии Валерия предстала без парика, с абсолютно лысой головой.

В Сети говорят, что смертельно опасный недуг и химиотерапия сильно изменили лицо Лерчек. Блогера поддерживает ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини. "Я всегда буду рядом и буду поддерживать тебя. Ты моя муза... Нашу Леру не остановить. Иногда я не понимаю, откуда у нее столько энергии", - заявил мужчина, отметив, что Чекалина собственноручно подписала все стикеры.

