Два человека погибли под завалами рухнувшего подъезда в Сызрани

Тела двух человек извлечены из-под завалов рухнувшего в Сызрани подъезда жилого дома. Число пострадавших в результате ЧП возросло до двенадцати, сообщили в МЧС России.

Трое пострадавших в результате падения беспилотника на жилое здание госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Жильцы дома эвакуированы, для них открыт пункт временного размещения.

По данным МЧС, в настоящее время в ПВР размещены 8 человек, в том числе трое детей. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая помощь и всесторонняя поддержка. С ними работают психологи МЧС России.