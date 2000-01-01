Максим Фадеев остался без недвижимости на более чем 2 миллиарда рублей

Максим Фадеев начал активно покупать недвижимость еще в начале 2000-х годов. Тогда карьера была на пике благодаря успеху его подопечных Глюк`Ozы, группы "Серебро" и с "Фабрики звезд".

В результате продюсер успел купить 47 объектов в Москве и Подмосковье. Их общая площадь — 11 тысяч квадратных метров. Это чуть больше футбольного поля. Стоимость активов оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Но в настоящее время, как утверждает SHOT, почти вся недвижимость переоформлена на супругу 57-летнего композитора Наталью Фадееву и его 28-летнего сына Савву. Себе Максим оставил только крохотное техпомещение на 14 "квадратов" в Чапаевском переулке за 11 миллионов рублей.

Источник перечисляет, владелицей какой конкретно недвижимости стала жена прославленного композитора. Это два особняка за городом в элитном поселке, там же три небольшие квартиры. Кроме того, супруга Фадеева стала хозяйкой большой квартиры в Москве и 29 технических помещений в том же ЖК. А сыну досталось еще девять таких же технических помещений.

