Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

Владимир Путин присвоил Академии Федеральной службы безопасности имя Феликса Дзержинского. Подписанный президентом России указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечаются заслуги личного состава государственного образовательного учреждения в деле профессиональной подготовки кадров для ФСБ. Подчеркивается также выдающийся вклад Феликса Эдмундовича Дзержинского в обеспечение государственной безопасности.

В указе уточняется, что учреждение впредь будет именоваться "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского". Документ вступает в силу со дня его подписания.