ФСБ задержала мужчину с бомбой в московском метро

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина возле эскалаторов московского метро. У задержанного отобрали сумку с бомбой.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 45-летний гражданин России по заданию украинских кураторов планировал теракт. Его "хозяева" из украинских террористических организаций приказали привести в действие самодельное взрывное устройство около объектов Министерства обороны.

По данным следствия, мужчина 1981 года рождения сам установил конфиденциальные контакты с боевиками. По их заданию он прибыл в Москву, где намеревался устроить теракт. За выполненное задание ему был обещан выезд на Украину, где он собирался принять участие участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, передает ТВЦ.